TASR
dnes 9. októbra 2025 o 12:52
Čas čítania 0:57

Nemec vyhral v lotérii 120 miliónov eur. Prihlásil sa až po dvoch týždňoch

Kategória:
Zahraničie
Nemec vyhral v lotérii 120 miliónov eur. Prihlásil sa až po dvoch týždňoch
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Výherca 120 miliónov eur v lotérii Eurojackpot sa prihlásil po dvoch týždňoch.

  • Výherca 120 miliónov eur v lotérii Eurojackpot, ktorý uhádol všetky čísla vyžrebované 23. septembra, sa k výhre prihlásil až po dvoch týždňoch.
  • Ide o muža z berlínskej štvrte Charlottenburg-Wilmersdorf, oznámila v stredu spoločnosť Lotto.
  • Výherca prišiel do sídla spoločnosti v Berlíne v utorok. Predložil tiket s výhernými číslami 7 – 18 – 31 – 32 – 33 a doplnkovými euročíslami 10 a 11. Do stávky investoval 19 eur.

Citát: „Dal si na čas, pretože správu o výhre musel najprv vstrebať,“ uviedla spoločnosť Lotto. Dodala, že muž bol v jej sídle hodinu a „pôsobil veľmi pokojne a sebavedomo“. Čo chce robiť s výhrou, však neprezradil. „No nezdalo sa, že by chcel vo svojom živote urobiť nejaké zásadné zmeny,“ konštatovala vo vyhlásení spoločnosť Lotto.

Širší kontext: Peniaze výhercovi prevedú na účet budúci týždeň. Dostane tiež potvrdenie o vyplatení peňazí, ktoré predloží banke a daňovému úradu ako doklad, že nejde o pranie špinavých peňazí alebo iný výnos z trestnej činnosti.

Takéto výhry z hazardných hier nepodliehajú dani, úroky však zdaňované sú. Výherca mal v zásade od 1. januára 2026 tri roky na to, aby sa prihlásil. Až potom by výhra prepadla. Maximálny jackpot 120 miliónov eur v Eurojackpote padol doteraz sedemkrát. Získali ho štyria výhercovia z Nemecka, dvaja z Dánska a jeden z Nórska.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.

Prečítaj si aj tieto články:

24. septembra 2025 o 14:06 Čas čítania 0:38 Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
8. októbra 2025 o 9:29 Čas čítania 1:14 Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
9. októbra 2025 o 9:08 Čas čítania 0:58 Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur
jackpot loterie
Zdroj: Unsplash/dylan nolte/volně k užití (ilustrační foto)
Súvisiace témy:
Lotéria Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/ Michal Svítok, Unsplash/dylan nolte
