Výherca 120 miliónov eur v lotérii Eurojackpot sa prihlásil po dvoch týždňoch.
- Výherca 120 miliónov eur v lotérii Eurojackpot, ktorý uhádol všetky čísla vyžrebované 23. septembra, sa k výhre prihlásil až po dvoch týždňoch.
- Ide o muža z berlínskej štvrte Charlottenburg-Wilmersdorf, oznámila v stredu spoločnosť Lotto.
- Výherca prišiel do sídla spoločnosti v Berlíne v utorok. Predložil tiket s výhernými číslami 7 – 18 – 31 – 32 – 33 a doplnkovými euročíslami 10 a 11. Do stávky investoval 19 eur.
Citát: „Dal si na čas, pretože správu o výhre musel najprv vstrebať,“ uviedla spoločnosť Lotto. Dodala, že muž bol v jej sídle hodinu a „pôsobil veľmi pokojne a sebavedomo“. Čo chce robiť s výhrou, však neprezradil. „No nezdalo sa, že by chcel vo svojom živote urobiť nejaké zásadné zmeny,“ konštatovala vo vyhlásení spoločnosť Lotto.
Širší kontext: Peniaze výhercovi prevedú na účet budúci týždeň. Dostane tiež potvrdenie o vyplatení peňazí, ktoré predloží banke a daňovému úradu ako doklad, že nejde o pranie špinavých peňazí alebo iný výnos z trestnej činnosti.
Takéto výhry z hazardných hier nepodliehajú dani, úroky však zdaňované sú. Výherca mal v zásade od 1. januára 2026 tri roky na to, aby sa prihlásil. Až potom by výhra prepadla. Maximálny jackpot 120 miliónov eur v Eurojackpote padol doteraz sedemkrát. Získali ho štyria výhercovia z Nemecka, dvaja z Dánska a jeden z Nórska.
Prečítaj si aj tieto články: