TASR
dnes 9. októbra 2025 o 11:22
Čas čítania 1:11

Po tragickej nehode na Horehroní vznikne transparentný účet. Má uľahčiť rodinám obetí zvládnuť finančné náklady

Kategória:
Slovensko
Po tragickej nehode na Horehroní vznikne transparentný účet. Má uľahčiť rodinám obetí zvládnuť finančné náklady
Zdroj: TASR/KR PZ v Banskej Bystrici

Obete tragickej nehody na Horehroní boli zo Šumiaca, v obci pracujú na poskytovaní pomoci.

  • Obete tragickej dopravnej nehody na Horehroní pochádzali z obce Šumiac v Breznianskom okrese.
  • V jednom aute sa viezla mladá rodina, v druhom mladí muži, ktorí sa vracali z práce. V obci sa uskutoční krízové stretnutie, na ktorom sa bude koordinovať pomoc pozostalým. Na sociálnej sieti o tom informoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).
  • Regionálna kancelária ÚSVRK v súčinnosti s obcou takisto pripravuje zriadenie transparentného účtu, ktorý pomôže rodinám s nákladmi na poslednú rozlúčku s blízkymi.

Citát: „Naši kolegovia z regionálnej kancelárie sú už v Šumiaci, kde zvolávajú krízové zasadnutie obecných poslancov, pomocných profesií a našich členov miestnej občianskej a preventívnej služby, aby sa ťažkú situáciu podarilo zvládnuť,“ priblížil úrad splnomocnenca s tým, že na mieste budú pozostalým rodinám pomáhať aj pracovníci krízovej linky pomoci IPčko.

nehoda nehoda Nehoda Nehoda
Zobraziť galériu
(5)

Širší kontext: K dopravnej nehode dvoch osobných áut došlo v stredu (8. 10.) večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom. Pri tragédii prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca.

8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu

Jedna osoba, 7-ročný chlapec, bola z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice. Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.

Na mieste tragédie v stredu večer zasahovali všetky záchranné zložky, cesta bola niekoľko hodín v oboch smeroch uzavretá. V teréne boli okrem policajtov, záchranárov a profesionálnych hasičov aj dobrovoľní hasiči z Heľpy a zo Závadky nad Hronom.

Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško i predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. „Táto správa ma hlboko zasiahla. Myslím na rodiny a priateľov, ktorých sa táto tragédia dotkla,“ uviedol Lunter.

Prečítaj si aj tieto články:

9. októbra 2025 o 6:53 Čas čítania 0:46 Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
9. októbra 2025 o 6:24 Čas čítania 1:10 Smer navrhol zmenu pravidiel lekárskej prehliadky. Seniori ju budú musieť absolvovať až po sedemdesiatke Smer navrhol zmenu pravidiel lekárskej prehliadky. Seniori ju budú musieť absolvovať až po sedemdesiatke
8. októbra 2025 o 20:36 Čas čítania 0:15 Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
nehoda
Zdroj: TASR/KR PZ v Banskej Bystrici
Autonehoda Nehody a úmrtia Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/KR PZ v Banskej Bystrici
Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
pred 34 minútami
Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
Informoval o tom riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva.
Košičanka našla cez inzerát ukradnutý kočík jej dieťaťa. Na stretnutie so zlodejmi prišla spolu s políciou
pred 2 hodinami
Košičanka našla cez inzerát ukradnutý kočík jej dieťaťa. Na stretnutie so zlodejmi prišla spolu s políciou
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
dnes o 07:14
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
včera o 20:36
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
dnes o 06:53
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
dnes o 10:37
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

