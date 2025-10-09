Slovenská vláda bude navrhovať revíziu zákazu spaľovacích motorov.
- Premiér Robert Fico chce navrhnúť predsedovi vlády Maďarska Viktorovi Orbánovi, aby ešte pred rokovaním Európskej rady 23. a 24. októbra ako premiér predsedajúcej krajiny zvolal V4 k téme revízie plánovaného zákazu spaľovacích motorov.
- Rovnako chce navrhnúť predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, aby závery Európskej rady vytvorili podmienky pre diskusiu o budúcnosti automobilového priemyslu v EÚ a jeho udržateľnosti. Fico to uviedol po stretnutí so zástupcami automobilového priemyslu.
Citát: „Prevláda absolútne atmosféra, že cieľ 2035 treba reformovať, musí dôjsť k revízii tohto cieľa,“ povedal Fico. Prípadné konkrétne zmeny budú podľa neho až výsledkom rokovaní, keďže niektoré automobilky už investovali viac do prípravy na elektromobilitu a niektoré sa na výrobu elektromobilov vyložene zamerali.
Širší kontext: Premiér sa spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) pýtali zamestnávateľov, či je z ich pohľadu potrebná revízia zákazu spaľovacích motorov, ako by mala vyzerať a či by bolo treba meniť aj ďalšie rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú automobilového priemyslu.
Premiér pripomenul, že automobilový priemysel predstavuje 10 % hrubého domáceho produktu, 44 % exportu, priamo zamestnáva 125-tisíc ľudí a nepriamo generuje ďalších 220-tisíc pracovných miest. Akýkoľvek negatívny posun vo výrobe automobilov by podľa premiéra znamenal pre Slovensko katastrofu.
Prečítaj si aj tieto články: