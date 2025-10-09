Zverejnili výsledky za september.
Veľkoobchodné ceny v Rakúsku pokračovali v septembri v raste, druhý mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa šesťnásobne zrýchlilo. Dôvodom je najmä pokračujúci výrazný rast cien niektorých potravín, ale aj šperkov. Údaje rakúskeho štatistického úradu Statistics Austria zverejnil portál RTTNews.
Veľkoobchodné ceny v Rakúsku vzrástli v septembri medziročne o 1,2 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Je to najvýraznejšie tempo rastu veľkoobchodných cien od januára tohto roka, keď sa zvýšili o 1,3 %.
„Hlavným dôvodom je pokračovanie výrazných cenových tlakov na potraviny,“ povedal generálny riaditeľ Statistics Austria Tobias Thomas. Napríklad veľkoobchodné ceny kávy, čaju, kakaa a korenín sa oproti septembru minulého roka zvýšili o 24,6 %.
Prudko však vzrástli aj ceny hodiniek a šperkov. Rast v tomto segmente dosiahol 20,8 %.
Oproti augustu sa veľkoobchodné ceny v Rakúsku zvýšili minulý mesiac o 0,3 %. Zvrátili tak predchádzajúci vývoj, keď v auguste v porovnaní s júlom ceny klesli o 0,6 %.