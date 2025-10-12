Medvedica zaútočila na poľovníkov pri Liptovskej Porúbke.
Dvoch poľovníkov napadla v piatok večer mladá medvedica v katastrálnom území obce Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. K incidentu došlo podľa prvotných informácií neďaleko poľovníckeho posedu na voľnom priestranstve, informujú Noviny.sk.
Obaja muži utrpeli hryzné poranenia, pričom jeden z nich vyviazol so závažnejšími zraneniami. V kritickej situácii poľovník použil zbraň a medvedicu v sebaobrane zastrelil, informovala Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT).
Jedného zo zranených mužov previezli do nemocnice, druhý sa lieči v domácom prostredí. Okolnosti incidentu sú predmetom vyšetrovania. „Bol kontaktovaný zásahový tím NAPANT-u aj polícia, keďže ide o chráneného živočícha. Prešetruje sa, či bolo všetko v súlade so zákonom,“ informovala Správa NAPANT-u.