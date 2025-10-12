Sociálna poisťovňa vypláca otcom príspevok v hodnote 75 % z denného vymeriavacieho základu.
- Otcovia môžu počas prvých týždňov po narodení dieťaťa získať finančný príspevok od Sociálnej poisťovne, pričom maximálna suma dosahuje 1 000 eur. Výška dávky sa odvíja od ich príjmu.
- Žiadosť o príspevok je potrebné podať najneskôr do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.
- Podmienkou na získanie príspevku je nemocenské poistenie trvajúce aspoň 270 dní v priebehu posledných dvoch rokov.
Širší kontext: Sociálna poisťovňa vypláca otcom 75 % z denného vymeriavacieho základu. Pre zamestnancov v ozbrojených zložkách platia odlišné podmienky. Ak sa otec stará o dieťa sám, dávka sa predlžuje na 31 týždňov, pričom v prípade starostlivosti o viac detí naraz môže trvať až 37 týždňov.
Prečítaj si aj tieto články:
7. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:13 PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu