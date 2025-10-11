Ruskí priemyselní titáni prepúšťajú zamestnancov, pretože ekonomika sa spomaľuje.
- Niektoré z najväčších ruských priemyselných spoločností posielajú zamestnancov na nútenú dovolenku alebo skracujú pracovný týždeň, keďže ekonomika krajiny sa spomaľuje, domáci dopyt klesá a export slabne.
- Agentúra Reuters identifikovala šesť veľkých firiem, ktoré znižujú mzdové náklady bez zvyšovania nezamestnanosti.
- Ekonómovia upozorňujú, že ruské podniky čelia čoraz väčším problémom, od vysokých úrokových sadzieb a slabej kúpyschopnosti obyvateľov až po lacný čínsky dovoz, ktorý vytláča domácu produkciu.
- Aj keď prezident Vladimir Putin odmieta tvrdenia o stagnácii, čoraz viac firiem bojuje o prežitie v dôsledku sankcií, vojnových výdavkov a klesajúceho exportu.
Širší kontext: Najväčší ruský výrobca cementu Cemros prešiel na štvordňový pracovný týždeň, aby si udržal zamestnancov uprostred poklesu v stavebníctve a rastu dovozu cementu. Firma očakáva, že spotreba cementu v Rusku tento rok klesne pod 60 miliónov ton. Naposledy túto úroveň zaznamenali počas pandémie. Znižovanie nákladov podľa analytikov ukazuje, aký vplyv majú vojna na Ukrajine a západné sankcie na ruský ťažký priemysel.
Centrum pre makroekonomickú analýzu a krátkodobé prognózy odhaduje, že civilné odvetvia ekonomiky od začiatku roka klesli o 5,4 %. Predpovedá aj spomalenie rastu HDP na 0,7 až 1 % v roku 2025. Hoci vojenský priemysel v posledných dvoch rokoch udržal ekonomiku nad vodou, jeho vplyv slabne. Ministerstvo hospodárstva očakáva rast len okolo 1 %.
Ruské železnice so 700-tisíc zamestnancami požiadali kancelárskych pracovníkov, aby si mesačne vzali tri dni voľna bez náhrady. GAZ, Kamaz aj Avtovaz prešli na štvordňový pracovný týždeň, pričom každý z týchto podnikov zamestnáva desaťtisíce ľudí. Alrosa, svetový líder v ťažbe diamantov, znížila počet zamestnancov mimo ťažobných prevádzok o 10 % a pozastavila ťažbu na menej výnosných ložiskách.
