TASR Barbora Fábryová
dnes 11. októbra 2025 o 16:30
Čas čítania 1:03

Sankcie a vojna doliehajú na ruský priemysel. Najväčšie firmy obmedzujú výrobu a znižujú počet pracovníkov

Kategória:
Zahraničie
Sankcie a vojna doliehajú na ruský priemysel. Najväčšie firmy obmedzujú výrobu a znižujú počet pracovníkov
Zdroj: TASR/AP

Ruskí priemyselní titáni prepúšťajú zamestnancov, pretože ekonomika sa spomaľuje.

  • Niektoré z najväčších ruských priemyselných spoločností posielajú zamestnancov na nútenú dovolenku alebo skracujú pracovný týždeň, keďže ekonomika krajiny sa spomaľuje, domáci dopyt klesá a export slabne.
  • Agentúra Reuters identifikovala šesť veľkých firiem, ktoré znižujú mzdové náklady bez zvyšovania nezamestnanosti.
  • Ekonómovia upozorňujú, že ruské podniky čelia čoraz väčším problémom, od vysokých úrokových sadzieb a slabej kúpyschopnosti obyvateľov až po lacný čínsky dovoz, ktorý vytláča domácu produkciu.
  • Aj keď prezident Vladimir Putin odmieta tvrdenia o stagnácii, čoraz viac firiem bojuje o prežitie v dôsledku sankcií, vojnových výdavkov a klesajúceho exportu.

Širší kontext: Najväčší ruský výrobca cementu Cemros prešiel na štvordňový pracovný týždeň, aby si udržal zamestnancov uprostred poklesu v stavebníctve a rastu dovozu cementu. Firma očakáva, že spotreba cementu v Rusku tento rok klesne pod 60 miliónov ton. Naposledy túto úroveň zaznamenali počas pandémie. Znižovanie nákladov podľa analytikov ukazuje, aký vplyv majú vojna na Ukrajine a západné sankcie na ruský ťažký priemysel.

21. augusta 2025 o 14:00 Čas čítania 1:45 KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko", musíme sa naučiť správne klaňať

Centrum pre makroekonomickú analýzu a krátkodobé prognózy odhaduje, že civilné odvetvia ekonomiky od začiatku roka klesli o 5,4 %. Predpovedá aj spomalenie rastu HDP na 0,7 až 1 % v roku 2025. Hoci vojenský priemysel v posledných dvoch rokoch udržal ekonomiku nad vodou, jeho vplyv slabne. Ministerstvo hospodárstva očakáva rast len okolo 1 %.

Ruské železnice so 700-tisíc zamestnancami požiadali kancelárskych pracovníkov, aby si mesačne vzali tri dni voľna bez náhrady. GAZ, Kamaz aj Avtovaz prešli na štvordňový pracovný týždeň, pričom každý z týchto podnikov zamestnáva desaťtisíce ľudí. Alrosa, svetový líder v ťažbe diamantov, znížila počet zamestnancov mimo ťažobných prevádzok o 10 % a pozastavila ťažbu na menej výnosných ložiskách.

11. októbra 2025 o 11:10 Čas čítania 0:34 FOTO: Ruský veľvyslanec Igor Bratčikov na Slovensku končí. Na rozlúčke nechýbali Gašpar, Blaha ani Danko
3. októbra 2025 o 16:45 Čas čítania 0:51 Orbán: Spolu sme silnejší ako Rusko. Čoho by sme sa mali báť?
28. septembra 2025 o 10:01 Čas čítania 0:48 Putin chystá útok na ďalšiu európsku krajinu, tvrdí Zelenskyj. Štáty EÚ vyzýva na obozretnosť
putin
Zdroj: TASR/AP
Rusko Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
