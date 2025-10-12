Slovensko si pripomína tri roky od teroristického útoku na Zámockej ulici.
Slovensko si dnes pripomína tri roky od teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom 12. októbra 2022 zahynuli dvaja mladí ľudia: Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Ich vražda bola motivovaná nenávisťou voči LGBTI+ ľuďom. K výročiu sa vyjadrili viacerí verejní predstavitelia vrátane prezidenta Petra Pellegriniho, predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku a verejného ochrancu práv.
Prezident Peter Pellegrini vo svojom stanovisku zdôraznil potrebu odmietania nenávisti a ochrany ľudí bez ohľadu na ich identitu. „Ako spoločnosť musíme odmietnuť akékoľvek násilie voči nevinným ľuďom kvôli ich rase, farbe pleti, sexuálnej orientácii, vierovyznaniu či odlišnému politickému názoru,“ uviedol. Dodal, že Slovensko musí ukázať silu a hodnotovú vyspelosť, aby sa podobné útoky už nikdy neopakovali.
Predseda PS Michal Šimečka pripomenul potrebu zodpovedného prístupu v politike a verejnom priestore. „Dnes si pripomíname tragickú smrť dvoch mladých, nevinných ľudí. Juraj Vankulič a Matúš Horváth boli zavraždení kvôli nenávisti, iba preto, že boli v niečom iní. Pripomeňme si, prosím, ich pamiatku a robme spoločne všetko preto, aby sa takáto tragédia už neopakovala. Malo by nás to všetkých stíšiť a viesť k tomu, aby sme neútočili na menšiny, či už legislatívne alebo verbálne, a aby sme vážili slová. O to viac po novele ústavy,“ napísal.
Bývalý minister obrany Jaroslav Naď vo svojom príspevku na sociálnej sieti napísal, že nenávisť, ktorá viedla k útoku, z verejného priestoru nezmizla. „Je mi ľúto, že ani po 3 rokoch od útoku v Teplárni, tí verejní predstavitelia, ktorých strelec podporoval, neprestali šíriť nenávisť. Tá nezmizne sama. Treba sa jej postaviť slušne, no jasne. Odpočívajte v pokoji,“ uviedol.
K výročiu sa vyjadril aj bývalý kandidát na prezidenta Ivan Korčok, ktorý vo svojom príspevku pripomenul potrebu tolerancie a rešpektu. „Tri roky od vraždy v Teplárni, keď nenávisť zobrala život dvom mladým ľuďom len preto, kým boli. Odvtedy sme sa mali posunúť ďalej, byť tolerantnejšou a otvorenejšou krajinou. Namiesto toho sa u nás prijímajú zmeny ústavy, ktoré znovu rozdeľujú a vyčleňujú,“ napísal.
Verejný ochranca práv hovorí o tom, že nenávisť v spoločnosti stále rastie
Verejný ochranca práv vo svojom vyhlásení upozornil, že nenávisť z verejného priestoru nevymizla a podľa neho sa Slovensko od tragédie neposunulo dostatočne vpred. „Nenávisť sa z verejného priestoru nevytratila. Naopak, často sa stáva súčasťou politických prejavov, legislatívnych návrhov či verejných diskusií,“ uviedol.
Zároveň pripomenul, že podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva by mal štát vytvoriť právny rámec pre páry rovnakého pohlavia, ktorý by mohol prispieť k zníženiu stigmatizácie týchto osôb.
„Ani súčasné zmeny v ústave nie sú cestou k spravodlivejšej a ľudskoprávnejšej krajine. Možné odňatie prednosti základných práv a slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a práva Európskej únie pred slovenskými zákonmi neprispieva k právnej istote obyvateľov našej krajiny,“ napísal v príspevku.
V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo 12. októbra 2022 večer pred podnikom, ktorý navštevovali LGBTI+ ľudia, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja ľudia. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako terorizmus. Vyšetrovanie ukončili v januári 2024.