Premiér Robert Fico uviedol, že nevidí dôvod na opätovné zvolenie Petra Kažimíra do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska.
- Odkázal mu, že ak je preto urazený, tak už bolo dosť zrady. Poukázal zároveň na to, že daná funkcia patrí strane Hlas-SD, čo rešpektuje.
- Kažimír tvrdí, že nerozumie tomu, prečo naňho premiér Robert Fico neustále verejne útočí.
Citát: „Nerozumiem, prečo na mňa predseda vlády neustále verejne útočí. Musím mu v strane veľmi chýbať. Nijako inak si neviem vysvetliť, prečo ma tak často spomína. Kedysi mal guráž povedať mi veci priamo do očí,“ poznamenal.
Širší kontext: V sobotu sa konal pracovný snem strany Smer-SD, na ktorom premiér Robert Fico okrem kritiky guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra hovoril aj o aktuálnych politických témach. Vyhlásil, že nevidí dôvody na predčasné voľby do Národnej rady SR a zdôraznil, že Smer má ambíciu vyhrať najbližšie parlamentné voľby v roku 2027. Kritizoval aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorému vyčítal nečinnosť po tom, ako strana predstavila dôkazy o možnom zneužívaní štátnych peňazí.
Fico zároveň predstavil návrh na presun komunálnych a krajských volieb na rok 2027, ktorý by podľa neho priniesol väčšiu stabilitu vo fungovaní štátu. Na sneme vyzval členov strany, aby aktívne reagovali na útoky opozície a médií a nenechali bez odozvy snahy o „dehumanizáciu voličov Smeru“.
