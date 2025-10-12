Vjazd na diaľnicu D2 z Alexyho ulice v Bratislave bude uzavretý.
Vjazd na diaľnicu D2 z Alexyho ulice v Bratislave bude dlhodobo uzavretý. Policajti sa tak rozhodli vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na diaľnici, spočívajúcu v tvorbe rozsiahlych kolón. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Uzávera predmetnej vetvy bude trvať do ukončenia prác súvisiacich s výstavbou protihlukovej steny Lamač v úseku Alexyho ulica – čerpacia stanica OMV, s predpokladanou dobou uzatvorenia do 26. októbra 2025,“ napísali policajti.
Vodičov tiež polícia žiada o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia. Odporúča, aby na prejazd využili alternatívne trasy cez Lamačskú cestu, Harmincovu či Karloveskú ulicu.
12. októbra 2025 o 13:50 Čas čítania 0:53 KDH navrhuje stopku pre freespiny. Podľa hnutia ide o skryté lákadlo, ktoré zvyšuje riziko závislosti
12. októbra 2025 o 13:08 Čas čítania 0:27 Nevidel si ho? Bratislavská polícia pátra po Františkovi Beňovi, ktorý sa po voľnom pobyte nevrátil späť do väznice