Polícia pátra po 38-ročnom Františkovi Beňovi z Bratislavy.
Polícia v Bratislave pátra po 38-ročnom Františkovi Beňovi, ktorý sa vo štvrtok popoludní nevrátil z povoleného voľného pobytu mimo Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Odvtedy nie je známe, kde sa nachádza ani kam mohol odísť.
Podľa informácií polície je František Beňo štíhlej postavy a meria približne 180 centimetrov. V čase odchodu mal na sebe bielu mikinu, zelené tričko, čierne nohavice a modré tenisky. Na ľavej ruke má jazvu.
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní. Ľudia, ktorí majú akékoľvek informácie o jeho súčasnom pohybe alebo pobyte, môžu kontaktovať políciu na bezplatnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku stránky Polícia SR – Bratislavský kraj.