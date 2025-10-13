Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania prečinu násilia proti skupine obyvateľov.
V nedeľu večer (12. októbra) otriasol Ulicou 1. mája v Zlatých Moravciach dramatický incident s vyhrážaním sa zbraňou. Sedemdesiatdvaročný muž, ktorý bol pod silným vplyvom alkoholu (nafúkal 1,96 promile), sa po predchádzajúcej hádke so skupinou osôb začal vyhrážať ručným granátom typu F1.
Podľa informácií zverejnených portálom noviny.sk a potvrdených políciou, granát našťastie nebol funkčný, pretože mu chýbal zapaľovač. Polícia uviedla, že motívom mužovho konania bol údajne nevyrovnaný finančný dlh.
Muža okamžite zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania prečinu násilia proti skupine obyvateľov. Vyšetrovanie prípadu naďalej prebieha a polícia zatiaľ neposkytuje bližšie detaily, vrátane toho, či išlo o skutočný granát alebo len jeho atrapu.