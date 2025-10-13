Tragédia v Bratislave: Pod Mostom SNP našli nehybné telo muža

Podľa dostupných informácií išlo zrejme o muža bez domova.
V pondelok ráno (13. októbra) pod Mostom SNP pri Bratislavskom hrade našli telo muža. Okoloidúci si všimli ležiaceho muža na tráve a ihneď privolali mestskú políciu. Na miesto prišla aj štátna polícia a lekár, ktorý vykonal prvotnú obhliadku. Podľa dostupných informácií noviny.sk išlo zrejme o muža bez domova. Presná príčina úmrtia bude známa až po vykonaní pitvy.
„Na mieste bol nájdený 70-ročný muž, ktorý už neprejavoval známky života. Vyšetrovanie prípadu vrátane presných okolností úmrtia prebieha pod dohľadom policajtov Okresného riaditeľstva Bratislava I,“ povedala hovorkyňa KR PZ Bratislava, Katarína Bartošová.
