Hlavnými problémami sú rastúce ceny surovín, nedostatok personálu a tlak na cenovú politiku.
Celkovo 34 % gastroprevádzok na Slovensku zaznamenalo za posledný rok pokles návštevnosti, 18 % evidovalo nárast a 38 % sa počet zákazníkov nezmenil. Podľa prieskumu Edenred Food Barometer je nižšia návštevnosť odrazom vyššieho tlaku na rodinné rozpočty, nie poklesu záujmu o gastronómiu.
Aktuálne tržby hodnotí pozitívne 55 % podnikov (vlani 77 %), 36 % skôr negatívne a 6 % veľmi negatívne. Najväčším problémom sú rastúce ceny surovín (77 %), nedostatok kvalitného personálu (68 %) a obmedzená možnosť cenovej politiky (29 %). Napriek tomu 72 % prevádzok nemení svoj režim, zatiaľ čo 17 % skracuje otváraciu dobu a 11 % obmedzuje terasu či vnútorné priestory.
Zvyšovanie cien bolo bežné, 65 % zdvihlo ceny o 10 %, 12 % o 20 %. V súvislosti s transakčnou daňou takmer tretina požiadala zákazníkov o hotovostnú platbu. Do budúceho roka je 40 % prevádzok optimistických, 43 % očakáva ťažkosti a 17 % má obavy o prežitie.