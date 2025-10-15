V kontrolách taxislužieb budú pokračovať aj naďalej.
Finančná správa (FS) SR v rámci pravidelných kontrolných aktivít zameraných na evidenciu tržieb v taxi službách odhalila závažné porušenia zákona. Až 86 % kontrolovaných taxikárov nesplnilo zákonné povinnosti. FS kontrolovala aj dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o cestnej doprave. Počas roka 2025 policajti uložili pokuty v celkovej výške 246 738 eur.
„Nepoctiví podnikatelia poškodzujú štát aj samotných občanov. Neevidovaním dokladov sa skracujú tržby a znižuje sa výber daní. V kontrolách taxislužieb budeme pokračovať aj naďalej, pretože cieľom je zvýšiť mieru plnenia zákonných povinností a podporiť férových podnikateľov,“ uviedla Finančná správa SR.
V čom pochybili?
Podnikateľ - taxikár má podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice povinnosť na každom predajnom mieste, kde prijíma tržbu v hotovosti, evidovať tržbu v systéme eKasa tak, ako všetci ostatní podnikatelia. V roku 2025 vykonali 119 cielených kontrol na dodržiavanie zákona o eKase. Výsledky ukázali, že viac ako 86 % taxikárov porušilo zákon.
Najnižšia uložená pokuta bola vo výške 150 eur, najvyššia dosiahla 3 000 eur. Celkovo uložili pokuty vo výške 84 950 eur. Z dôvodu opakovaného porušovania zákona colné úrady vydali aj štyri zákazy činnosti.
Najčastejšími porušeniami zákona o cestnej doprave bolo, že vozidlo taxikár neoznačil v súlade so zákonom, vodič sa pri kontrole nevedel preukázať kópiou koncesie, a to, že vodič taxi služby neumiestnil preukaz vodiča na viditeľnom mieste pre cestujúceho. Z celkového počtu 2 509 kontrol až 1065 prípadov (42 %) skončilo uložením blokovej pokuty priamo na mieste v celkovej výške 161 788 eur.