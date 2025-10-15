Mechanici prezradili, kedy je vhodný čas na prezutie pneumatík.
S príchodom mrazov by vodiči mali myslieť predovšetkým na výmenu pneumatík. Podľa automechanikov sú ideálnym obdobím na prezutie mesiace október a november. V niektorých častiach Slovenska si vodiči vystačia aj s celoročnými pneumatikami, informuje RTVS.
Zo zákona sú povinné pneumatiky povinné iba na ceste so súvislou snehovou pokrývkou, s námrazou alebo ľadom. Letným pneumatikám nevyhovujú teploty na bode mrazu a mínusové teploty. Dôležité je, aby sa vodiči neriadili dátumom, ale podmienkami počasia.
„Myslím si, že naši vodiči už majú v krvi zakorenené, že treba prezúvať, ale ja by som dal ešte jednu vec nad toto všetko. Prezuť aj myseľ – že sa nám ochladilo, že tie cesty sa správajú inak. Čiže pneumatika je jedna vec a to, že začnem vnímať studenú cestu a začnem jazdiť opatrne, je vec druhá,“ povedal motoristický novinár Rasťo Chvála s tým, že je dôležité jazdu prispôsobiť vonkajším podmienkam.
Odborníci odporúčajú vyberať si v prípade pneumatík kvalitu a dbať na dostatočnú hĺbku dezénu. Pri zimných gumách sú to aspoň 4 milimetre.