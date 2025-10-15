Predĺženie funkčného obdobia vlády musí byť schválené ústavnou väčšinou.
- Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v utorok 16. októbra uviedol, že by bol za predĺženie funkčného obdobia vlády na päť rokov. Ako poznamenal, ide o jeho súkromný a subjektívny názor.
- Štyri roky považuje za krátky čas na plnenie programu.
- Erik Tomáš uviedol, že predĺženie funkčného obdobia vlády zo štyroch na päť rokov musí byť schválené naprieč politickým spektrom, a to ústavnou väčšinou. Týkať by sa tiež malo až ďalších volieb.
Citát: „Pokiaľ by sa celá politická scéna dohodla na zmene volebných pravidiel a volebných období, tak nech sa páči, ale keď nie, tak nič nové sa diať nebude,“ skonštatoval Tomáš.
Širší kontext: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) sa stotožňuje s názorom, že štvorročné funkčné obdobie nie je dostatočne dlhé na realizáciu plánov a projektov. „Viem to posúdiť ako minister, ale aj z mojich skúseností mestského a krajského poslanca,“ upozornil Takáč pred rokovaním vlády.
„Ak príde nový človek na ministerstvo, alebo aj do vedenia obce či kraja, prvý rok len zisťuje stav vecí, potom má dva roky na riešenie a štvrtý rok je už predvolebným rokom,“ argumentoval s pripomenutím na zdĺhavosť procesov pri zmenách a nastavovaní procesov v štátnej správe.
