Inflácia v eurozóne sa v septembri zrýchlila v súlade s očakávaniami. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 2,2 % po augustovom náraste o 2 %, uviedol Eurostat a potvrdil svoj rýchly odhad zo začiatku októbra. V septembri 2024 dosiahla medziročná miera inflácie 1,7 %.
