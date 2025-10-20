Nové ohniská vznikli v obci Bajč a v meste Nesvady.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne zaznamenal počas uplynulého týždňa 17 nových prípadov ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA).
V regióne je k 20. októbru spolu 160 nakazených v rámci šiestich aktívnych ohnísk. Najviac prípadov, až 137 hlásia z Hurbanova, kde sa vírus šíri najmä v komunitách s nízkym hygienickým štandardom.
V Komárne zostáva jedno ohnisko s celkovo šiestimi prípadmi, nové nákazy tam nepribudli. V Bajči pribudlo deväť nových chorých a v Nesvadoch osem. Úrady sledujú desiatky ďalších ľudí, ktorí mohli prísť do kontaktu s infikovanými.
Nové prípady zaznamenali aj v Lučenci
V okrese Lučenec zaznamenali hygienici nové aktívne ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Žltačka sa vyskytla v obci Radzovce, kde ochorenie naposledy hlásili ešte v júli.
V Radzovciach hygienici aktuálne evidujú jedno ochorenie na VHA. „Prípad bol vo vekovej skupine 25-34-ročných a bol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ uviedol RÚVZ.
V 42. kalendárnom týždni v rámci lučeneckého okresu pribudlo celkom 12 nových prípadov žltačky typu A. Hygienici aktuálne evidujú šesť aktívnych ohnísk, a to v Radzovciach, Lučenci, Čakanovciach, Fiľakove, Šíde a v obci Šávoľ.