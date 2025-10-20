Noví žiadatelia budú podliehať príjmovému testu.
Štát prestane vyplácať príspevok na zvýšenú splátku hypotéky, ktorý zaviedla súčasná vláda v čase rastu úrokových sadzieb. Nový zákon presúva vyplácanie príspevku na banky, pôvodne dobrovoľne, no minister financií Ladislav Kamenický naznačil, že štát môže zasiahnuť, ak banky podporu neposkytnú, informuje o tom portál Finsider.
Banky situáciu analyzujú
Najväčšie banky zatiaľ situáciu analyzujú. Jediná potvrdená je UniCredit Bank, ktorá sa pripravuje na administratívne a technologické zabezpečenie vyplácania. Banky majú čas do mája 2026, pričom štát prestane príspevok vyplácať už od decembra 2025, čo môže spôsobiť, že klienti zostanú bez podpory až päť mesiacov.
Výška príspevku zostáva 75 % z navýšenia splátky, maximálne 150 eur mesačne, pričom päťmesačná strata môže dosiahnuť 750 eur. Na konci júna 2025 ho poberalo približne 38-tisíc ľudí, pričom väčšina oprávnených oň nepožiadala.
Novinka so sebou prináša niekoľko zmien
Príspevok bude poskytovať banka, súčasní poberatelia ho dostanú automaticky, zatiaľ čo noví žiadatelia budú musieť požiadať priamo banku a prejsť príjmovým testom s limitom 1,6-násobku priemernej mzdy. Podpora bude poskytovaná len do 30. novembra 2027. Výška príspevku, účel úveru a princíp „jedna zmluva – jedna nehnuteľnosť“ zostávajú nezmenené.