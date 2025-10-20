Kategórie
Domov
Natália Mišániová
dnes 20. októbra 2025 o 18:01
Čas čítania 0:38

Poslankyňa Holečková vypovedala na inšpekcii: Gašpar a krajský riaditeľ Hajnovič poskytli odlišné svedectvá

Poslankyňa Holečková vypovedala na inšpekcii: Gašpar a krajský riaditeľ Hajnovič poskytli odlišné svedectvá
Zdroj: Refresher/Adrián Smolko

Poslankyňa Martina Holečková upozorňuje na rozpory vo výpovediach a verí, že inšpekcia prípad nestranne objasní.

Poslankyňa SaS Martina Holečková vypovedala na policajnej inšpekcii v súvislosti s vyšetrovaním nehody šéfa SIS Pavla Gašpara. Inšpekcia sa podľa jej slov zaoberá najmä účasťou krajského policajného riaditeľa Hajnoviča, ktorý sa mal na mieste nehody objaviť za nejasných okolností. 

Holečková upozornila, že výpovede zúčastnených sa výrazne rozchádzajú. 

„Krajský policajný riaditeľ Hajnovič priznal, že bol na mieste nehody, tvrdí však že šiel len náhodou okolo a zastavil sa tam preto, lebo na mieste ešte nebol policajný výjazd. Toto je oficiálna verzia polície. Pavol Gašpar však včera v televízii tvrdil, že pán Hajnovič prišiel na miesto nehody až 2 a pol hodiny po nehode. V tom čase tam už ale policajná hliadka dávno bola,“ napísala poslankyňa vo svojom statuse na sociálnej sieti.

Zároveň pripomenula, že existujú fotografie a videá, na ktorých Pavol Gašpar telefonuje, hoci tvrdí, že z miesta nehody nikomu nevolal. „Som rada, že sa policajná inšpekcia tejto kauze venuje a chcem veriť, že ju aj poctivo vyšetrí,“ dodala Holečková.

Pavol Gašpar
Zdroj: FB/Pavol Gašpar
Vláda Roberta Fica
