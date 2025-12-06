Potvrdil to jej manžel.
Vo veku 82 rokov v sobotu zomrela slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Pre TASR to potvrdil jej syn Martin a rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká.
Denník N ešte popoludní informovali o rozporuplnom vyhlásení manžela Ľubomíra Feldeka, ten však podľa syna zatiaľ smutnú správu nespracoval, preto dal niektorým portálom nepravdivé vyhlásenie.
Redakcia Refresheru sa ospravedlňuje za vzniknuté nedorozumenie.
