mBank plánuje modernizáciu systémov.
mBank chystá 26. októbra 2025 medzi 2:30 a 9:00 rozsiahlu údržbu svojich systémov. Banka chce zlepšiť fungovanie služieb a urobiť potrebný technický upgrade.
Počas odstávky klienti nebudú môcť využívať viacero služieb vrátane internet bankingu, mobilnej aplikácie, SEPA platieb, odosielania a prijímania okamžitých platieb, systému žiadostí o produkty, SMS notifikácií ani zákazníckej linky mLinka. Obmedzenia sa dotknú aj platieb kartou na internete.
Po ukončení údržby môžu niektorí používatelia potrebovať obnoviť stránku internet bankingu. Aktualizáciu spravia kombináciou klávesov Ctrl + F5.
Banka sa klientom ospravedlňuje za komplikácie a zdôrazňuje, že cieľom plánovaného reštartu je zlepšiť stabilitu a rýchlosť služieb. Dodáva, že sa bude snažiť spustiť všetky systémy čo najskôr.