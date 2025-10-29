Najdrahšou lokalitou zostáva naďalej Bratislava.
Trh s nehnuteľnosťami bol počas letných mesiacov mimoriadne stabilný, keď sa ceny vo väčšine lokalít pohybovali len v rámci niekoľkopercentných zmien. Napriek tejto stabilite však celkový trend zostáva rastový, uviedol v utorok analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský. Najvyšší nárast cien vybraných nehnuteľností zaznamenal portál v Trenčíne, Košiciach či Žiline.
Medzi dvojizbovými bytmi vynikli najmä Trenčín a Košice IV. V Trenčíne vzrástla priemerná cena dvojizbového bytu o 7,58 %. Výhodná geografická poloha s dostupnosťou do Bratislavy aj Žiliny, kvalitnejšie mestské služby a zároveň najnižšie ceny spomedzi krajských miest robia z Trenčína atraktívnu voľbu pre kupujúcich. Priemerná cena dvojizbového bytu sa tam pohybuje na úrovni 142 000 eur.
„Trenčín môže byť v súčasnosti čiernym koňom na trhu kupujúcich – a to nielen pre tých, ktorí hľadajú bývanie, ale aj pre investorov. Ceny sú tu stále relatívne nízke v porovnaní so slovenským priemerom a rastový potenciál mesta ešte zďaleka nie je vyčerpaný,“ upozornil Pružinský.
Na východe ceny bytov stále rastú
V Košiciach sa rast cien dvojizbových bytov drží už takmer rok. V treťom kvartáli zaznamenala výrazný nárast mestská časť Košice IV, a to o 6,92 %. Zaujímavosťou je, že práve v Košiciach dochádza k cenovým výkyvom postupne – po jednotlivých mestských častiach. Ako výnimku z rastového trendu však predstavuje mestská časť Košice I, kde došlo ako v jedinom prípade na Slovensku k miernemu poklesu cien, konkrétne o 1 %.
V segmente trojizbových bytov bol najvýraznejší nárast cien v Žiline, kde ceny trojizbových bytov počas leta stúpli o 7,22 %. V tomto krajskom meste sa lacnejšie trojizbové byty vypredali a na trhu ostávajú skôr tie drahšie, ako aj novostavby s vyšším štandardom, ktoré tlačia cenovky nahor.
V Banskej Bystrici, kde sa ceny zvýšili o 6,67 %, vzrástla celková ponuka bytov, pričom najviac do nej pribudli práve novostavby. Tie na pomerne malom trhu zdvihli priemerné ceny. Podobnú situáciu možno sledovať aj v Nitre, ktorá prekvapila rastom o 6,13 %. Najdrahšou lokalitou ostáva aj naďalej bratislavské Staré Mesto. Aj napriek miernemu poklesu o 1 % tam priemerná cena trojizbového bytu zostáva na úrovni 410 000 eur. Táto hodnota len potvrdzuje dlhodobú prémiovosť tejto lokality v rámci slovenského realitného trhu.