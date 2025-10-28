Obchody budú po prvý raz počas sviatku otvorené.
- V sobotu 1. novembra budú mať Slováci po prvý raz možnosť nakupovať aj počas sviatku.
- Doteraz to zákon zakazoval, no vláda v rámci konsolidačného balíčka zákaz zrušila.
- Po novom tak budú môcť obchody otvoriť aj v dňoch, ktoré boli donedávna označené ako dni pracovného pokoja.
Širší kontext: Hoci väčšina sviatkov už nebude znamenať zatvorené obchody, niekoľko výnimiek zostáva. Zatvorené budú na Nový rok, Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu a počas vianočných sviatkov 25. a 26. decembra. Na Štedrý deň budú môcť byť otvorené len do 12.00 h.
Najbližší štátny sviatok, 17. november, už bude podľa nových pravidiel bežným pracovným dňom a obchody budú opäť otvorené.
