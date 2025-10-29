Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 29. októbra 2025 o 16:55
Čas čítania 0:58

VYSVETĽUJEME: Od roku 2026 bude v zákone stanovená rýchlosť chôdze. Chodci sa nemusia báť, že ich budú merať

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Rýchlosť chôdze bude po novom v zákone.

Od 1. januára 2026 bude v zákone o cestnej premávke po novom definovaná aj takzvaná rýchlosť chôdze. Tú stanovili na šesť kilometrov za hodinu. Neznamená to však, že by ľudia mali chodiť pomalšie. Ide o technickú definíciu, ktorá má pomôcť pri riešení kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.

Novelu zákona predložil poslanec Ľubomír Vážny. Podľa dôvodovej správy sa v posledných rokoch výrazne zvýšil počet nehôd, pri ktorých kolobežkári ohrozujú chodcov na chodníkoch alebo jazdia vyššou ako povolenou rýchlosťou. „Elektrické kolobežky a bicykle sa stali obľúbeným spôsobom dopravy, no ich masívne rozšírenie sprevádza časté nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky,“ uvádza sa v dokumente.

Cieľom je zabezpečiť bezbečnosť chodcov

Stanovenie hodnoty rýchlosti chôdze má slúžiť ako orientačný údaj pri dokazovaní, či cyklista alebo kolobežkár prekročil primeranú rýchlosť pohybu na chodníku. Cieľom teda nie je regulovať tempo peších, ale zvýšiť bezpečnosť chodcov.

„Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ ozrejmil Vážny. 

Podľa údajov hlavného mesta Bratislavy bolo len za prvý štvrťrok 2023 zaznamenaných desať kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, z toho jedna skončila tragicky. Hodnota šesť kilometrov za hodinu vychádza z hornej hranice priemernej rýchlosti bežnej chôdze dospelého človeka. Pri tejto rýchlosti je energia nárazu minimálna a riziko zranenia výrazne nižšie.

Ľubomír Vážny
Zdroj: Tasr-Jaroslav Novák
Súvisiace témy:
Dopravné správy Správy z domova
Domov
