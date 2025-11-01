Kategórie
TASR
dnes 1. novembra 2025 o 13:32
Čas čítania 1:28

Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo

Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo
Zdroj: Wikimedia Commons/U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Larry S. Talley

Pentagón schválil dodávku tomahawkov Ukrajine, rozhodnutie je na Trumpovi.

  • Americké ministerstvo obrany schválilo dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine po uskutočnení posudku, podľa ktorého negatívne neovplyvní zásoby Spojených štátov. Konečné politické rozhodnutie o poskytnutí týchto striel krajine napadnutej Ruskom je tak v rukách prezidenta Donalda Trumpa.
  • Pentagón o svojom posudku informoval Biely dom krátko pred októbrovým stretnutím Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome. Zelenskyj tvrdí, že Ukrajina tomahawky potrebuje na pokračovanie vojenských operácií proti Rusku – aj tých hlboko na jeho území.
  • Len pár dní pred touto schôdzkou Trump povedal, že USA majú „veľa“ rakiet Tomahawk, ktoré by mohli potenciálne poskytnúť Ukrajine.
  • Svoje vyjadrenie zmiernil po telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, keď vyhlásil, že by Ukrajine tomahawky radšej nedodal, pretože USA podľa neho nechcú „rozdávať“ zbrane, ktoré potrebujú na vlastnú ochranu. Zelenskému potom za zatvorenými dverami povedal, že rakety Ukrajine nedá – aspoň zatiaľ.

Širší kontext: Posudok ministerstva obrany povzbudil európskych spojencov USA, podľa ktorých majú USA teraz menej dôvodov na to nedodať Ukrajine rakety s dlhým doletom, o ktoré má záujem, uviedli dva nemenované európske zdroje. Tomahawky dokážu zasiahnuť ciele hlboko v Rusku vrátane Moskvy.

15. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:54 „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár

Po tom, čo Trump dramaticky zmenil svoj postoj, však amerických a európskych predstaviteľov prekvapil. Putin varoval Trumpa, že hoci rakety Tomahawk nezmenia situáciu na bojisku, výrazne poškodia vzťahy medzi USA a Ruskom. Odvtedy ale USA uvalili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti a Trump aspoň nateraz zrušil plánovaný summit s Putinom v Budapešti.

Dodanie tomahawkov na Ukrajinu americký prezident úplne neodvolal, uviedli podľa CNN citované zdroje. Americká administratíva vypracovala plány na ich rýchlu dodávku, ak Trump vydá príslušné nariadenie.


Aj keď Pentagón nemá obavy o americké zásoby, predstavitelia ministerstva sa stále zaoberajú otázkou, ako by prebiehal výcvik a nasadenie rakiet zo strany Ukrajiny. Jednou z hlavných operačných otázok zostáva, ako by raketami strieľala, keby jej ich USA poskytli.

Tomahawky sa najčastejšie odpaľujú z lodí alebo ponoriek, avšak ukrajinské námorníctvo je značne oslabené. Preto by pravdepodobne museli byť odpaľované zo súše. USA na to určené pozemné zariadenia vyvinuli a mohli by ich poskytnúť Ukrajine, uviedol server televízie CNN. Európski predstavitelia veria, že aj bez týchto zariadení by Ukrajina dokázala nájsť riešenie, ako to bolo aj v prípade používania britských rakiet Storm Shadow.

trump
Zdroj: TASR/AP
