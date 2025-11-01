Maximálna rýchlosť chôdze sa chodcov netýka, korčuliarov áno.
- Nedávno prijatá maximálna rýchlosť chôdze šesť kilometrov za hodinu sa netýka chodcov na chodníku.
- Limit je určený napríklad pre korčuliarov, kolobežkárov, ľudí na skejtborde či lyžiach.
Citát: „Rýchlosť chodcov sa týka aj cyklistov mladších ako desať rokov vrátane sprevádzajúcich osôb jazdiacich po chodníku a tiež osôb jazdiacich na samovyvažovacom vozidle a kolobežke s pomocným motorčekom,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Širší kontext: Poslanci Národnej rady SR schválili 28. októbra novelu zákona o cestnej premávke, ktorá okrem iného stanovila rýchlosť chôdze na šesť kilometrov za hodinu. Poslanec NR SR Ľubomír Vážny to odôvodnil narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.
„Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 1. januára.
