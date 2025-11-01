Kategórie
TASR
dnes 1. novembra 2025 o 18:02
Čas čítania 0:40

Dostaneš pokutu, ak budeš na chodníku utekať? Maximálna rýchlosť chôdze sa chodcov netýka

Dostaneš pokutu, ak budeš na chodníku utekať? Maximálna rýchlosť chôdze sa chodcov netýka
Zdroj: Unsplash

Maximálna rýchlosť chôdze sa chodcov netýka, korčuliarov áno.

  • Nedávno prijatá maximálna rýchlosť chôdze šesť kilometrov za hodinu sa netýka chodcov na chodníku.
  • Limit je určený napríklad pre korčuliarov, kolobežkárov, ľudí na skejtborde či lyžiach. 

Citát: „Rýchlosť chodcov sa týka aj cyklistov mladších ako desať rokov vrátane sprevádzajúcich osôb jazdiacich po chodníku a tiež osôb jazdiacich na samovyvažovacom vozidle a kolobežke s pomocným motorčekom,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Širší kontext: Poslanci Národnej rady SR schválili 28. októbra novelu zákona o cestnej premávke, ktorá okrem iného stanovila rýchlosť chôdze na šesť kilometrov za hodinu. Poslanec NR SR Ľubomír Vážny to odôvodnil narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.

„Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 1. januára.

Prečítaj si aj tieto články:

29. októbra 2025 o 16:55 Čas čítania 0:58 VYSVETĽUJEME: Od roku 2026 bude v zákone stanovená rýchlosť chôdze. Chodci sa nemusia báť, že ich budú merať VYSVETĽUJEME: Od roku 2026 bude v zákone stanovená rýchlosť chôdze. Chodci sa nemusia báť, že ich budú merať
11. augusta 2025 o 15:58 Čas čítania 0:44 Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
28. októbra 2025 o 16:09 Čas čítania 1:07 Poslanci schválili hodnotu rýchlosti chôdze. Je stanovená na 6 km/h Poslanci schválili hodnotu rýchlosti chôdze. Je stanovená na 6 km/h
korčule
Zdroj: TASR/Michal Svítok
