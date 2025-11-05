Neznámi páchatelia vylúpili kancelárie kostola v Bratislave.
Polícia v druhom bratislavskom okrese vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v noci z 5. na 6. októbra 2025 v priestoroch kostola na Tomášikovej ulici. Neznámi páchatelia sa medzi 21:55 a 3:14 dostali do budovy a ukradli peniaze aj techniku.
Podľa polície zlodeji násilím vytlačili vchodové dvere so sklenenou výplňou, poškodili ich a z jednej z kancelárií odniesli finančnú hotovosť. Následne sa rovnakým spôsobom dostali aj do ďalšej kancelárie na inom poschodí, kde vzali dva notebooky. Celková škoda sa odhaduje na približne 2 000 eur.
Vyšetrovateľ prípad rieši ako krádež spáchanú formou spolupáchateľstva. Policajti zverejnili videozáznam a žiadajú verejnosť o pomoc s ich stotožnením.