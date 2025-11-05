Časť infozákona o spoplatnení informácií je protiústavná.
- Časť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou.
- Rozhodol o tom Ústavný súd SR, ktorý účinnosť sporných ustanovení pozastavil už v marci tohto roka. Novelu infozákona napadla na ÚS skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
- Ustanovenia sú podľa ÚS v rozpore s viacerými článkami ústavy, ako aj s článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý sa týka slobody prejavu.
Citát: „Touto novelou koaliční poslanci vniesli do infozákona nástroj pre absolútnu svojvôľu zo strany povinných osôb, medzi ne patria napríklad ministerstvá, ústredné orgány verejnej správy či samosprávy. Ktokoľvek, kto žiada o informácie v zmysle infozákona, je tak vystavený právnej neistote a nepredvídateľnosti konania štátnych orgánov,“ uviedla poslankyňa PS Lucia Plaváková.
Širší kontext: Opozičné hnutie PS pri podaní na ÚS upozornilo na to, že úprava môže závažne zasahovať do základných práv a slobôd ľudí. Poukázalo na to, že novela do infozákona zaviedla nový inštitút, mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií a jeho spoplatnenie, ktoré však nešpecifikovala.
Novelu účinnú od 1. marca predložili poslanci za SNS. Predkladatelia odôvodnili možnosť požadovať poplatok nákladmi spojenými s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. Argumentovali potrebou reagovať na dlhotrvajúce problémy so zahlcovaním povinných osôb s častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií.
Právnu úpravu vetoval prezident SR Peter Pellegrini, parlament však jeho veto prelomil a novelu vlani v decembri opätovne prijal.
