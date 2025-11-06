Kategórie
Natália Mišániová
dnes 6. novembra 2025 o 10:58
Čas čítania 0:22

Na východe Slovenska našli telo mladej ženy so zviazanými rukami: Z brutálnej vraždy obvinili len 16-ročného tínedžera

Na východe Slovenska našli telo mladej ženy so zviazanými rukami: Z brutálnej vraždy obvinili len 16-ročného tínedžera
Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj (Facebook)

Pred smrťou sa stretla s mladým Sečovčanom, s ktorým mala vzťah.

Vyšetrovateľka z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinila 16-ročného Patrika zo Sečoviec (v čase skutku mal 15 rokov) z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

V jeden aprílový podvečer našiel hubár v lese telo mladej ženy. Spočiatku to vyzeralo ako neriešiteľný prípad, no skúsenosť a dôslednosť súdnej lekárky pomohli rozlúsknuť celý prípad, informovala Polícia SR na sociálnej sieti.

Vyšetrovanie ukázalo, že ide o 28-ročnú nezvestnú ženu, po ktorej pátrali policajti z iného okresu. Pred smrťou sa stretla s mladým Sečovčanom, s ktorým mala vzťah. Ten sa napokon stal jej osudným.

policajné autá polícia SR
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
