Pred smrťou sa stretla s mladým Sečovčanom, s ktorým mala vzťah.
Vyšetrovateľka z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinila 16-ročného Patrika zo Sečoviec (v čase skutku mal 15 rokov) z obzvlášť závažného zločinu vraždy.
V jeden aprílový podvečer našiel hubár v lese telo mladej ženy. Spočiatku to vyzeralo ako neriešiteľný prípad, no skúsenosť a dôslednosť súdnej lekárky pomohli rozlúsknuť celý prípad, informovala Polícia SR na sociálnej sieti.
Vyšetrovanie ukázalo, že ide o 28-ročnú nezvestnú ženu, po ktorej pátrali policajti z iného okresu. Pred smrťou sa stretla s mladým Sečovčanom, s ktorým mala vzťah. Ten sa napokon stal jej osudným.
5. novembra 2025 o 16:36 Čas čítania 0:53 Bratislava spúšťa PAAS v nových lokalitách. Parkovaciu kartu potrebuješ v ďalších zónach Starého Mesta
5. novembra 2025 o 18:50 Čas čítania 1:01 Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Nemocnica odmietla, že za to môže účasť lekára na Migaľovej tlačovke