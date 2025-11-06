Podľa SHMÚ je výskyt hmiel v tomto období roka bežný, no aj napriek tomu môže spôsobiť menšie škody či dopravné problémy.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. stupňa pred hmlou, ktoré sa týkajú väčšiny okresov na Slovensku. Platné sú od štvrtka 6. novembra od 22:00 hodiny do piatkového rána 7. novembra do 10:00, informoval o tom na webe.
Meteorológovia upozorňujú, že hustá hmla môže výrazne znížiť dohľadnosť, najmä v okresoch na severe, v strede a na juhu krajiny. Zhoršené podmienky predstavujú zvýšené riziko pre vodičov a môžu komplikovať dopravnú situáciu.
Podľa SHMÚ je výskyt takýchto hmiel v tomto období roka bežný, no aj napriek tomu môže spôsobiť menšie škody či dopravné problémy.
