Natália Mišániová
dnes 6. novembra 2025 o 16:51
Čas čítania 0:22

SHMÚ varuje pred hustou hmlou: Výstrahy 1. stupňa platia pre väčšinu Slovenska

SHMÚ varuje pred hustou hmlou: Výstrahy 1. stupňa platia pre väčšinu Slovenska
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Podľa SHMÚ je výskyt hmiel v tomto období roka bežný, no aj napriek tomu môže spôsobiť menšie škody či dopravné problémy.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. stupňa pred hmlou, ktoré sa týkajú väčšiny okresov na Slovensku. Platné sú od štvrtka 6. novembra od 22:00 hodiny do piatkového rána 7. novembra do 10:00, informoval o tom na webe.

Meteorológovia upozorňujú, že hustá hmla môže výrazne znížiť dohľadnosť, najmä v okresoch na severe, v strede a na juhu krajiny. Zhoršené podmienky predstavujú zvýšené riziko pre vodičov a môžu komplikovať dopravnú situáciu.

počasie, mapa, hmla
Zdroj: SHMU.sk

Podľa SHMÚ je výskyt takýchto hmiel v tomto období roka bežný, no aj napriek tomu môže spôsobiť menšie škody či dopravné problémy.

6. novembra 2025 o 15:20 Čas čítania 0:20 Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025 Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
6. novembra 2025 o 13:33 Čas čítania 0:32 Slovensko čaká revolúcia v dedení: Nový Občiansky zákonník prinesie zásadné zmeny Slovensko čaká revolúcia v dedení: Nový Občiansky zákonník prinesie zásadné zmeny
6. novembra 2025 o 10:58 Čas čítania 0:22 Na východe Slovenska našli telo mladej ženy so zviazanými rukami: Z brutálnej vraždy obvinili len 16-ročného tínedžera Na východe Slovenska našli telo mladej ženy so zviazanými rukami: Z brutálnej vraždy obvinili len 16-ročného tínedžera
hmla
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Správy z domova
