Meteorológovia varujú, že zima môže tento rok prísť skôr a byť chladnejšia.
Meteorológovia upozorňujú, že nadchádzajúca zima môže začať skôr a byť chladnejšia, než sme boli v posledných rokoch zvyknutí. Dôvodom je oslabenie takzvaného polárneho víru. Ide o obrovské prúdenie vzduchu okolo severného pólu, ktoré zvyčajne udržiava mrazivý arktický vzduch v severných oblastiach. Keď sa tento systém naruší, studený vzduch sa môže rozliať južnejšie a priniesť sneh a mrazy aj tam, kde bývajú zimy mierne, informuje iMeteo.
Podľa portálu Severe Weather sa vír začal oslabovať už začiatkom novembra a meteorológovia predpokladajú, že najslabší bude v decembri. Takéto situácie sa v minulosti viackrát skončili prudkým poklesom teplôt a skorým príchodom zimného počasia. Podobný vývoj sa očakáva aj tentoraz. Európu by mohli zasiahnuť výraznejšie vpády studeného vzduchu z Arktídy, najmä v druhej polovici decembra.
Skúsenosti ukazujú, že keď je polárny vír slabý, zimy bývajú v Európe aj Severnej Amerike chladnejšie a bohatšie na sneh. To sa môže prejaviť náhlymi mrazmi, snehovými búrkami či dlhšími obdobiami studeného počasia aj v oblastiach, kde zvyčajne býva len mierna zima.
Odborníci zdôrazňujú, že to ešte neznamená nepretržitú a extrémnu zimu. Ide však o jasný signál, že jej začiatok môže byť prudší a chladnejší. Prvé náznaky arktického vzduchu by sa podľa meteorológov mohli objaviť už v priebehu decembra a priniesť skorý sneh aj citeľné mrazy.