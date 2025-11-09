VÚB banka predstavuje bezplatnú online kalkulačku na rekonštrukciu.
VÚB banka sprístupnila novú bezplatnú online kalkulačku zelenej rekonštrukcie, ktorá má majiteľom rodinných domov pomôcť pri rozhodovaní o investíciách do zníženia spotreby energií. Nástroj po zadaní základných údajov o nehnuteľnosti vypočíta, aké úspory by mohli priniesť opatrenia ako zateplenie, výmena okien či inštalácia fotovoltiky.
Kalkulačka zároveň ponúkne odhad energetickej triedy domu, odporúčania na najvhodnejšie úpravy, prehľad možných úverov a informáciu o dostupných štátnych dotáciách. Výsledky vychádzajú z aktuálnych trhových cien materiálov a prác. Podľa VÚB má nástroj pomôcť ľuďom zorientovať sa v nákladoch, úsporách aj možnostiach financovania.
„Náš nástroj by mal slúžiť ako štartovací bod v rozhodovaní o možnej rekonštrukcii. Jej druh, odhad nákladov a benefitov, výška možnej dotácie a spôsob financovania sú parametre, ktoré sú pre širokú laickú verejnosť často ťažko dostupné a nezrozumiteľné,“ uviedol makroekonóm banky a spoluautor projektu Andrej Arady.
Zadaš len základné informácie
Používateľ zadáva len základné informácie: lokalitu, rok výstavby, podlahovú plochu, typ strechy či vykurovania. Následne si môže zvoliť, ktoré opatrenia chce do prepočtu zahrnúť. Arady dodáva, že rekonštrukcia znižuje nielen náklady domácností, ale aj emisie. „Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje,“ pripomína.
VÚB sa zamerala na rodinné domy, v ktorých žije približne polovica Slovákov. Podľa banky tieto budovy zaostávajú za bytovými domami v energetickej efektívnosti a práve v tejto oblasti majú najväčší potenciál úspor.