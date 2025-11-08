Hlavné mesto chce v roku 2026 rozšíriť PAAS o druhú lokalitu v Karlovej Vsi.
- Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou v roku 2026 spustiť ďalšiu zónu regulovaného parkovania v bratislavskej Karlovej Vsi.
- Má ísť o lokalitu KV1 a - Dlhé diely 1. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania.
- V regulovaných zónach bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach alebo parkovacích pásoch.
Širší kontext: Do predmetnej lokality patria ulice Janotova, Gabčíkova, Hudecova, L. Sáru, Adámiho, Jurigovo námestie, Nábělkova, Kolískova, Tománkova, Novackého, Hodálova, Baníkova, Sumbalova, Nad Lúčkami, Lackova, Suchohradská, Silvánska, Kuklovská, Brodská, Levárska a Sekulská.
Dopravný návrh chcú zástupcovia hlavného mesta a mestskej časti predstaviť obyvateľom 12. novembra o 17.00 h online s možnosťou kladenia otázok. Pripomienky alebo otázky k návrhu projektu bude možné zasielať do 28. novembra.
Mestská časť nedávno informovala, že musí zrušiť tri rezidentské zóny, ktoré v uplynulých rokoch zriadila. Išlo o parkovacie zóny Silvánska (2016), Veternicová/Hlaváčiková (2017) a Nábělkova (2024). Dôvodom bol protest prokurátora, v ktorom konštatuje, že po zmene zákona je rezidentské parkovanie kompetenciou hlavného mesta, nie mestskej časti.
Hlavné mesto už v Karlovej Vsi spustilo v októbri 2024 prvú zónu regulovaného parkovania, a to KV2 - Líščie údolie. Nedávno spolu s mestskou časťou otvorili na Ulici Ľ. Fullu prvý parkovací dom postavený v réžii samosprávy.