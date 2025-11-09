V Česku je prístup odlišný.
Na lekársku fakultu po novom budú môcť byť študenti v roku 2026/2027 prijatí bez prijímacieho konania z väčšiny stredných škôl, kde mali biológiu a chémiu aspoň dva roky počas štúdia. Lekárska fakulta na Slovensku nelimituje počet prijatých bez prijímacieho konania. V Česku sa tieto počty obmedzujú, informuje Peter Stachura na svojom facebookovom profile.
Môže sa tak stať, že lekárska fakulta Univerzity Komenského nespraví ďalšie prijímacie konanie, ak sa prihlási dostatočný počet študentov s vynikajúcim prospechom. V prípade, že študent mal horšiu známku, do výberového konania sa nemusí dostať aj napriek tomu, že študoval na gymnáziu.
Fakulta plánuje prijať maximálne 375 študentov. Prospech sa však pokladá za subjektívne a nedostatočné kritérium. Závisí to nielen od typu školy, ale aj od vyučujúceho. Táto zmena môže skôr zhoršiť kvalitu výberu ako zlepšiť.