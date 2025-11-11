Severnú Ameriku zasiahne vlna mrazov.
Do Severnej Ameriky mieri studená vlna, ktorá má potenciál byť najtuhšia za tri desaťročia, informuje iMeteo. Príčinou je oslabený polárny vír, ktorý nedokáže udržať studený arktický vzduch. Podľa Národnej meteorologickej služby (NWS) zasiahne až 155 miliónov Američanov. Teploty by by mohli byť až o 15 °C nižšie ako v priemere.
Situácia je natoľko vážna, že varovanie platí dokonca aj pre Floridu. Úrady upozorňujú, že nízke teploty môžu v pondelok ovplyvniť aj leguány, ktorým v stave letargie hrozí, že spadnú zo stromov. Okrem poklesu teplôt má doraziť aj intenzívne sneženie, najmä v južných a juhovýchodných regiónoch v okolí Veľkých jazier.
