Riaditeľka popradského gymnázia reagovala na incident pred školou.
Riaditeľka popradského gymnázia, ktoré mal navštíviť Robert Fico, Mária Vojtaššáková, sa po minulom týždni prihovorila verejnosti, rodičom aj žiakom. Vo vyhlásení napísala, že škola prežila mimoriadne náročné dni a ocitla sa v centre spoločenskej polarizácie, ktorá presahuje rámec vzdelávania.
„Mrzí ma, že sa politické názory a postoje dostali až do priestoru, ktorý má byť bezpečným miestom pre rast, dialóg a vzájomný rešpekt,“ uviedla. Zdôraznila, že sa dištancuje od akýchkoľvek politických manipulácií a nikdy nevystupovala v mene žiadnej ideológie. „Moja jediná lojalita patrí deťom, kolegom a hodnotám, ktoré má škola stelesňovať,“ napísala.
Objasnila, prečo zavolala políciu
Riaditeľka vysvetlila, že v čase incidentu konala ako zodpovedná osoba, nie ako sudkyňa. Požiadala o zásah políciu, pretože podľa nej išlo o situáciu, ktorá mohla vyvolávať obavy. „Zistili sme, že išlo o nášho žiaka až neskôr. Na uvedeného študenta som nepodala trestné oznámenie,“ dodala.
Vojtaššáková ocenila aj pokojný postoj skupiny študentov, ktorí do školy prišli v čiernom oblečení ako prejav nesúhlasu. Podľa nej ide o kultivovanú a slušnú formu vyjadrenia názoru. „Sloboda prejavu má svoje hranice,“ napísala.
V závere poďakovala kolegom, rodičom a žiakom za rozvahu a podporu. „Škola prešla mnohými významami. Verím, že je a zostane priestorom, ktorý spája, nie bojiskom,“ uzavrela.
Incident, na ktorý riaditeľka reagovala, sa odohral v piatok 7. novembra ráno, keď pred budovou školy pribudli nápisy namierené proti premiérovi Robertovi Ficovi. Premiér mal so študentmi diskutovať o zahraničnej politike, no do školy napokon neprišiel.
Polícia zadržala 19-ročného mladíka Michala, ktorý sa k činu priznal a označil ho za formu protestu voči Ficovej politike. Fico neskôr tvrdil, že prednášku „nestihol“ a o nápisoch nevedel.