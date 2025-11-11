Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 11. novembra 2025 o 11:09
Čas čítania 0:51

AKTUÁLNE: Ministerstvo dopravy odvolalo šéfov ZSSK. Rezort mení vedenie spoločnosti

Ministerstvo dopravy odvolalo vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko a dočasne poverilo jej riadením Ivanu Piňosovú.

Ministerstvo dopravy SR v utorok odvolalo vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Dočasne ju povedie Ivana Piňosová, ktorá sa zároveň stala predsedníčkou predstavenstva. Spolu s ňou nastupujú aj dvaja noví členovia predstavenstva: Rastislav Glasa a Miroslav Klich. Rastislav Glasa a Miroslav Klich prichádzajú z prostredia samotnej spoločnosti.

Nové vedenie bude pôsobiť dočasne, najviac šesť mesiacov. Ministerstvo dopravy počas tohto obdobia vyhlási riadne výberové konanie na obsadenie pozícií v predstavenstve ZSSK.

Odvolanie inicioval Robert Fico„Bez ohľadu na to, či títo ľudia majú alebo nemajú priamo zodpovednosť za nešťastie, je to druhé nešťastie v krátkom čase, ide o osobnú dopravu (...). Tu sa bavíme o modernom úsekom železníc medzi Bratislavou a Žilinou, kde je miera bezpečnosti na maximálnej úrovni, preto v danom okamihu pristupujem len k tomuto kroku,“ povedal.

Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik potvrdil, že rušňovodič regionálneho vlaku prešiel na červenú a zaradil sa do dráhy pred rýchlik, ktorého rušňovodič už nestačil zrážke zabrániť.

Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

