Klientske centrum otvoria 5. novembra 2025 v obchodnom centre PROMENADA na adrese Napervillská 5.
Sociálna poisťovňa (SP) otvára v Nitre prvé klientske centrum v obchodnom centre, ktoré bude otvorené aj počas víkendov. Klientske centrum otvoria 5. novembra 2025 v obchodnom centre PROMENADA na adrese Napervillská 5. SP pri príležitosti 30. výročia zlepšuje svoje služby a rozširuje ich dostupnosť pre verejnosť, čím napĺňa svoje strategické ciele v oblasti modernizácie, zvyšovania kvality a dostupnosti, informuje socpoist.sk.
Zamestnanci Sociálnej poisťovne budú klientom k dispozícii v predĺžených otváracích hodinách aj cez víkendy – každý deň od 9:00 h do 19:00 h. „Takto si predstavujem moderný kontakt štátu s občanom. Našou snahou je byť čo najbližšie k ľuďom, aby nás mali po ruke vždy, keď potrebujú služby Sociálnej poisťovne,“ zdôraznil minister práce Erik Tomáš.
„Napĺňame naše strategické ciele, v centre ktorých stoja silné krajské pobočky s jednotnou službou, jednotným dizajnom a jednotným prístupom ku klientom, pričom sa vždy orientujeme na zvyšovanie kvality a dostupnosti našich služieb,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.
Z nevyhovujúcich priestorov prešli do nových s úplným vybavením
Poznamenal tiež, že klientske centrum pobočky Nitra bolo predtým v nevyhovujúcich priestoroch. Nové centrum ponúka klientom nielen poradenstvo a vybavenie rôznych dávok sociálneho poistenia, ale aj agendu platieb poistného či aktiváciu Elektronického účtu poistenca (EUP), ktorý sa stáva významným nástrojom pre komunikáciu.
Služby budú poskytované v kvalitnejších priestoroch, navrhnutých s ohľadom na komfort a prehľadnosť. K dispozícii bude aj bezplatné parkovanie. Centrum bude poskytovať informačno-poradenskú činnosť vo všetkých oblastiach sociálneho poistenia: podávanie žiadostí o dávky (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, úrazové a garančné poistenie).
Ďalej si na pobočke budete môcť vybaviť preberanie dokumentov k príprave na dôchodok, podporu klientom pri rezervácii termínu na spísanie žiadosti o dôchodok. K dispozícii budú aj služby pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľne poistené osoby, ako aj agenda platieb poistného a vymáhania pohľadávok, dokumentov PDA1 pre prácu v zahraničí a vydávanie potvrdení.