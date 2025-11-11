Finančná správa sa zameria na kontrolu výrobcov sladených nápojov.
- Finančná správa (FS) spúšťa cielené daňové kontroly u výrobcov sirupov a sladených nealkoholických nápojov.
- Zamerajú sa na dodržiavanie zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, informovala v utorok riaditeľka odboru komunikácie a organizácie FS Lucia Verchovodková.
- Upozornila, že po zavedení tejto novej dane sa na slovenskom trhu začalo objavovať väčšie množstvo výrobkov deklarovaných ako „nápoje s vitamínom C“ či „výživové doplnky“.
Citát: „Finančná správa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR identifikovala prípady, pri ktorých existuje podozrenie, že niektorí výrobcovia tieto označenia používajú účelovo, aby sa vyhli daňovej povinnosti. Zákon o dani zo sladených nápojov výživové doplnky z dane vyňal,“ doplnila.
Širší kontext: Formálne si síce výrobcovia splnili všetky zákonné povinnosti, podľa FS však existuje podozrenie, že tieto výrobky svojimi vlastnosťami nezodpovedajú zákonnej definícii výživového doplnku podľa zákona o potravinách. Musí ísť o potravinu určenú na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá obsahuje koncentrované zdroje živín - vitamínov, minerálov či iných látok - a uvádza sa na trh v dávkovanej forme. Ide napríklad o kapsuly, tablety, ampulky alebo vrecúška s práškom.
„Finančná správa zaznamenala snahu o formálne obchádzanie zákona, ktoré v skutočnosti predstavuje jeho porušenie. Takéto konanie môže mať daňovo-právne dôsledky. Obchádzanie daňovej povinnosti zároveň spôsobuje výpadky daňových príjmov a narúša férové podnikateľské prostredie,“ zdôraznila Verchovodková.
Daniari preto rozbiehajú sériu kontrolných aktivít, ktoré budú prebiehať v úzkej spolupráci s ÚVZ a ďalšími odbornými inštitúciami. Cieľom je podľa FS preveriť, či výrobky zodpovedajú svojej deklarovanej kategórii a zabrániť zneužívaniu výnimiek v daňovej legislatíve.
