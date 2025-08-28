Tradičný sladený nápoj zdražel o 0,50 €. Daň tvorí asi 0,30 €. Ich predaj klesol o 13 %.
Ak by obchodníci do cien sladených nápojov premietli len zvýšenú daň z cukru, rast cien, ktorý teraz vidíš, by bol približne polovičný oproti aktuálnemu stavu. Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR to vo štvrtok zverejnil na sociálnej sieti.
Ako príklad uviedol, že tradičný sladený nápoj, ktorý na konci roku 2024 stál v obchode 1,20 eura, stojí v júli 2025 už 1,70 eura. Ide o nárast o 0,50 eura, pričom samotné dodatočné daňové zaťaženie tvorí približne len 0,30 eura.
IFP dodal, že za rovnaké obdobie sa cena nesladených vôd nezmenila. Nová daň zo sladených nápojov platí od januára 2025 a priniesla očakávaný pokles predaja týchto nápojov v maloobchode v priemere o 13 % oproti minulému roku. Ceny však podľa IFP rástli rýchlejšie, než by zodpovedalo samotnej dani.