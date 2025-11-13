Kategórie
TASR
dnes 13. novembra 2025 o 5:43
Čas čítania 0:43

Reálne mzdy by mohli na Slovensku rásť. Analytik zverejnil svoju predikciu

Reálne mzdy by mohli na Slovensku rásť. Analytik zverejnil svoju predikciu
Zdroj: publicdomainpictures.net

Reálny rast by mal byť rýchlejší ako inflácia.

Ak sa v nasledujúcich mesiacoch potvrdí rast tržieb (odvetví) pri stabilizovanej inflácii, tak reálne mzdy by mohli v priemere za rok 2025 vzrásť o približne 2 až 2,5 %, pričom zamestnanosť zostane takmer nemenná alebo s miernym poklesom do 0,5 %. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o priemerných mzdách a zamestnanosti v septembri, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Naopak, tlak na pracovný trh by sa mohol zmierniť v prípade ďalšieho oživenia priemyselnej výroby a pokračujúceho rastu stavebnej aktivity, ktorá je momentálne najvýkonnejším segmentom ekonomiky. V budúcom roku však napriek tomu očakávame, že reálne mzdy by mali rásť najslabším tempom za posledné tri roky, na úrovni do 0,5 %,“ spresnil analytik 365.bank.

ŠÚ SR v stredu informoval, že priemerná nominálna mesačná mzda v septembri 2025 medziročne vzrástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Reálny rast, teda rast rýchlejší ako inflácia, zaznamenalo sedem z desiatich odvetví. Najdynamickejší, teda vyšší ako 5 %, bol v činnostiach reštaurácií vrátane pohostinstiev a taktiež v stavebníctve. Vo zvyšku odvetví sa pohyboval od 0,6 % vo veľkoobchode do 3,9 % v informáciách spolu s komunikáciou.

Peniaze
Zdroj: publicdomainpictures.net
