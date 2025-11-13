Kategórie
TASR
dnes 13. novembra 2025 o 6:30
Čas čítania 0:30

STVR dočasne pozastavila vysielanie ďalšej populárnej relácie. Tím vraj potrebuje posilniť transparentnosť

STVR dočasne pozastavila vysielanie ďalšej populárnej relácie. Tím vraj potrebuje posilniť transparentnosť
Zdroj: TASR

STVR ozrejmila, že si pozastavením vysielania relácie vytvorí priestor na revíziu postupov

STVR do konca roka pozastavuje vysielanie relácie Reportéri. Cieľom je stabilizovať vnútorné procesy pri tvorbe relácie a práci redakčného tímu a posilniť kvalitu, transparentnosť a právnu udržateľnosť pripravovaných reportáží. 


STVR ozrejmila, že si pozastavením vysielania relácie vytvorí priestor na revíziu vnútorných procesov a redakčných postupov a nastavenie systému práce zodpovedajúceho štandardom investigatívnej žurnalistiky.

Ako uviedla, zavedenie pravidelných kontrolných projekcií v dostatočnom časovom predstihu a konzultácie s právnym oddelením a právnou kanceláriou ešte pred odvysielaním reportáží zamedzí situáciám, ktoré vznikli v poslednom období, keď bolo potrebné pozastaviť niektoré reportáže tesne pred vysielaním.


„Cieľom tohto rozhodnutia je zabezpečiť, aby relácia Reportéri spĺňala najvyššie redakčné, etické a právne štandardy. V novom roku sa diváci môžu tešiť na jej vynovenú podobu,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.

12. novembra 2025 o 16:00 Čas čítania 2:01 KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989 KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
12. novembra 2025 o 17:54 Čas čítania 1:54 „Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay „Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay
8. novembra 2025 o 7:24 Čas čítania 2:16 NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
Domov
Zdieľať
Diskusia