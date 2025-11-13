Konsolidácia má zrušiť alebo presunúť až 48 pracovných miest a vyvolala kritiku pre hodnotenie zamestnancov podľa súkromných príspevkov na sociálnych sieťach či politických väzieb.
Agentúra životného prostredia prechádza výraznou reorganizáciou. Niektorí odborní pracovníci prišli o miesto, zatiaľ čo agentúra prijíma nových administratívnych zamestnancov, vrátane sestry Romany Tabakovej, informuje denník N.
V rámci konsolidácie sa plánuje zrušenie alebo presun až 48 pracovných pozícií. Kritika sa týka aj hodnotenia zamestnancov na základe ich príspevkov na súkromných účtoch na sociálnych sieťach. Zo študijnej cesty zameranej na ekologické riešenia v zahraničí boli vyradení zástupcovia samospráv, ktorí neboli prepojení s vládnou koalíciou.