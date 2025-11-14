Polícia upozorňuje na podvodnú facebookovú stránku lákajúcu na súťaž o práčku.
- Polícia varuje pred facebookovou stránkou s názvom MojNabytok-Elektro, ktorá sa na sociálnej sieti prezentuje ako predajca nábytku a elektrospotrebičov a ponúka súťaž o práčku.
- Podľa polície stránka vykazuje znaky podvodnej aktivity a môže slúžiť na získavanie citlivých údajov od používateľov.
- Polícia upozorňuje, že stránka žiada od „výhercov“ čísla účtov, čo môže viesť k zneužitiu osobných údajov alebo k finančným stratám.
Širší kontext: Stránka funguje od mája tohto roka, no obsahuje len dva príspevky. Prevádzkovateľ zároveň neuvádza žiadne kontaktné informácie, webovú stránku ani ďalšie údaje, ktoré bežní predajcovia zvyčajne poskytujú.
Polícia ľuďom odporúča, aby podobné súťaže preverovali a neposkytovali citlivé informácie neznámym profilom.
Prečítaj si aj tieto články:
14. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:54 Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
12. novembra 2025 o 16:00 Čas čítania 2:01 KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989