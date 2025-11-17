Na sociálnych sieťach sa po udalosti v Poprade šíria nepravdivé tvrdenia o učiteľovi, ktorého dezinformátori označili za „ukrajinského organizátora“.
- Stránka Hoaxy a podvody upozornila na šíriace sa dezinformácie po piatkovej diskusii Roberta Fica v Poprade, kde časť študentov odišla zo sály a vyštrngala kľúčmi.
- Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili tvrdenia, ktoré útočia na jedného z učiteľov miestneho gymnázia.
Širší kontext: Na viacerých dezinformačných profiloch sa začala šíriť fotografia muža vystrihnutá z videí zachytávajúcich odchod študentov z okresného úradu. Autori príspevkov ho označili za Ukrajinca, ktorý mal údajne organizovať celú akciu. Podobné obvinenia sa objavili aj pri študentke, ktorá niesla ukrajinskú vlajku. Stránka Jan Kovac šírila tieto tvrdenia už v piatok popoludní a počas víkendu pridala ďalšie nepodložené príspevky o údajných pokusoch o prevrat.
Hoaxy a podvody upozorňujú, že ide o nepravdivé informácie. Muž na fotografii je učiteľ, ktorý sprevádzal študentov na podujatie, a redakcia stránky má túto skutočnosť overenú. Z miesta nemajú informácie o tom, že by medzi účastníkmi boli Ukrajinci.