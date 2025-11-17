Starosta Smilna Vladimír Baran zmazal z chodníka kriedový citát T. G. Masaryka, ktorý tam napísala obyvateľka obce.
- Obyvateľka východoslovenskej obce Smilno zverejnila fotografie, na ktorých sa jej starosta snaží znemožniť napísať kriedový nápis na chodník a neskôr ho zmyje vedrom.
- Žena na chodník napísala citát od prvého československého prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka.
Citát: „Malý príbeh kriedového nápisu zo Smilna, ktorý sa znepáčil pánovi starostovi. Všetko najlepšie k najdôležitejšiemu sviatku v roku. Vidíme sa zajtra na námestí v Bardejove,“ napísala.
Širší kontext: Starosta obce Smilno sa dostal do povedomia Slovákov v novembri 2024, keď Rusom daroval finančný dar vo výške 52-tisíc eur. Vladimír Baran zorganizoval zbierku pre Rusov, ktorí ušli z Kurskej oblasti po ukrajinskej protiofenzíve.
Baran vyzbierané peniaze odovzdal osobne priamo v Moskve. „Bolo nám cťou urobiť túto zbierku pre náš bratský ľud, ktorý nás najmä oslobodil od fašizmu a očistil od banderovcov. Za toto všetko vám veľmi pekne ďakujem,“ hovorí pri odovzdávaní daru Baran.