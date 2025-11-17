Cieľom návrhu je návrat k právnej úprave daňového bonusu na dieťa z roku 2024.
Na schôdzi Národnej rady SR poslanci predložili návrh novely zákona o daňovom bonuse. Cieľom návrhu je návrat k právnej úprave daňového bonusu na dieťa, ktorá bola účinná do 31. decembra 2024. Návrh obsahuje viaceré zmeny, ako je predĺženie obdobia vyplácania vyššieho daňového bonusu či zvýšenie jeho sumy.
Namiesto tohtoročnej vekovej hranice vyplácania daňového bonusu v plnej výške do 15 rokov sa bude vyplácať až do 18. roka života dieťaťa. Mesačná suma daňového bonusu pre deti do 18 rokov sa zvýši zo 100 € na 140 €. Zruší sa tiež automatické ukončenie nároku na daňový bonus s dosiahnutím veku 18 rokov.
Daňový bonus budú môcť poberať rodičia až do 25. roku dieťaťa v prípade, že sa dieťa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole.
Zruší sa aj krátenie daňového bonusu podľa výšky príjmu rodiča, keďže ide podľa dôvodovej správy o neodôvodnené obmedzenie nároku bez ohľadu na počet vyživovaných detí. V prípade, že novelu schvália, nadobudne účinnosť začiatkom roka 2026.