Polícia reaguje na status Nadácie Zastavme korupciu o údajnom spisovaní zápisníc za kreslenie kriedou.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave odmieta tvrdenia zo statusu Nadácie Zastavme korupciu, podľa ktorých mali policajti pred Úradom vlády za posledný deň spísať približne 20 zápisníc o písaní kriedou na chodník.
Nadácia vo svojom príspevku uviedla, že policajti prišli na miesto po tom, čo jej členovia napísali kriedou odkaz pred Úrad vlády, a mali tvrdiť, že podobné situácie riešili už 20-krát.
Polícia tieto informácie označila za nepravdivé. Podľa jej stanoviska bola hliadka poriadkovej polície 13. novembra 2025 na miesto vyslaná len raz, a to na základe jediného telefonického oznámenia na linku 158. Po preverení oznámenia podľa polície nedochádzalo k blokovaniu výkonu štátnej služby. K vyjadreniu sa polícia ohradila tým, že je povinná preveriť každé oznámenie, ktoré prijme na tiesňovej linke.
